Растянутые заблуждения
Досадные полоски на животе, груди или бедрах... Отчего они появляются и как с ними бороться? Оказывается, мы не все знаем об этих недостатках. Давайте рассмотрим основные мифы.
Женское сердце
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) у представительниц прекрасного пола встречается реже, чем у мужчин. Но проявления этого заболевания бывают по-женски неоднозначны.
Два оттенка жара
Повышенная температура тела обычно сопровождается общим недомоганием, однако это вовсе не значит, что ее непременно нужно снижать с помощью лекарств. Когда следует предпринимать активные действия, а в каких случаях лучше потерпеть?
Будущее на пороге
Если заглянуть в исследовательские центры, становится ясно, что предсказания писателей-фантастов стремительно становятся реальностью.
Сбивать или не сбивать?
Высокая температура у ребенка – ситуация нередкая. Однако вопрос, надо ли ее снижать и когда именно, по-прежнему беспокоит многих родителей.
Как победить «эффект плато»?
Вы столкнулись с нормальной реакцией адаптации – «эффектом плато». Основная причина – замедление обмена веществ. Измученный диетами и тренировками, организм воспринимает это как угрозу и «придерживает» запасы (жир) на крайний случай.
Формула алкогольной безопасности
Спиртное с лекарствами не сочетается. Даже народная молва знает, что «на антибиотиках» пить нельзя. А когда можно? Через какое время после окончания курса лечения можно отменять «сухой закон»?
Течет из носа?
Подбираем препараты для посетителей с запросом «Дайте что-нибудь от насморка».
В аптеку - с ребёнком
Мамы или бабушки с детьми – особенные посетители. Они самые требовательные и… непредсказуемые. Их внимание рассеивается: нужно и совет попросить, и консультацию выслушать, и за ребенком приглядывать.
Не смыкая глаз
Труд в ночную смену не лучшим образом сказывается на самочувствии и работоспособности. Но можно попытаться нивелировать последствия такого графика.
Сколько вешать в граммах
«А как принимать это лекарство?» – один из самых распространенных вопросов, который слышит первостольник. Нельзя отмахнуться от покупателя, отослав его к инструкции, в ней не так-то легко разобраться даже специалисту. Например, не все просто с определением нужной дозировки.
Кислотная атака
Содержимое желудка – среда кислая и очень агрессивная, содержащая не только HCl, но и мощные протеолитические (расщепляющие белок) ферменты.
10 продуктов для похудения
Математика избавления от лишнего веса проста: нужно получать меньше калорий, чем тратить. Главная проблема – подбор продуктов.
Музыка нас связала
Человеческая цивилизация обладает множеством сокровищ. Одно из них – музыка. Она играет важную роль в нашей повседневной жизни – воодушевляет, успокаивает, будоражит, создает романтическую обстановку.
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