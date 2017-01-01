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Традиции новогоднего праздника
Традиции новогоднего праздника

Самый волшебный зимний день собрал вокруг себя много легенд и традиций. Причём у каждого народа они свои. 
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